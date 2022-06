Altro che siccità. La vera crisi dell'acqua in Italia è ideologica, nata dalla demagogia del bene comune

C’è una nuova e reale emergenza che da giorni accompagna le nostre cronache quotidiane e quell’emergenza riguarda un problema generalmente sintetizzato attraverso una parola semplice, apocalittica e definitiva: siccità. La siccità, intesa come una fase storica caratterizzata da una prolungata mancanza d’acqua, è un fenomeno concreto che sta colpendo il nostro paese da molto tempo. In alcune regioni non piove da tre mesi, il livello del Po è arrivato al punto più basso mai raggiunto negli ultimi 70 anni, alcuni grandi laghi registrano minimi storici come grado di riempimento, il governo è a un passo dalla certificazione dello stato di crisi e alcune regioni hanno iniziato a emettere ordinanze per ridurre l’utilizzo dell’acqua potabile nei servizi non indispensabili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE