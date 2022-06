Siccità: in Italia manca l'acqua, atteso lo stato di emergenza

Si rischia il razionamento. Per una volta, però, non si parla di gas ma di acqua e Vladimir Putin non c’entra. In Italia piove poco e le temperature sono molto alte, con il rischio che questa estate non ci sarà acqua per tutte le attività non essenziali. È atteso per oggi l’incontro tra i governatori e la ministra Maria Stella Gelmini, che farà da apripista alla Conferenza stato-regioni che si terrà domani.

