Il M5s mette in crisi il governo per l'inceneritore, e la Cgil si accoda

Lui (il sindaco Roberto Gualtieri) promette il piano rifiuti entro luglio e il termovalorizzatore entro il 2025; loro (Cgil e Legambiente Lazio) annunciano per settembre gli Stati generali sull’economia circolare della monnezza. E anche se tra lui e loro non ci sono abissi di linee politiche, in teoria, ché il sindacato e l’associazione verde sono parte della galassia per così dire della sinistra, in un campo che più largo non si può, sulla questione Gualtieri non deve fronteggiare soltanto il niet di Giuseppe Conte e di un M5s che ha messo il termovalorizzatore persino sul piatto della stabilità di governo, nonostante i rischi per la salute dei cittadini romani (per non dire del decoro), ma deve fare i conti anche con il suddetto fuoco amico della posizione sindacale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE