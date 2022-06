Un pasticcio nucleare per l'Italia

L’Italia ha dato parere negativo al prolungamento delle attività della centrale nucleare slovena di Krško. Si tratta di un parere non vincolante reso nell’ambito della valutazione di impatto ambientale transfrontaliera, che coinvolge i paesi confinanti. Si potrebbe liquidare la faccenda come una mera manifestazione di “virtue signalling” se non ci fossero di mezzo due problemi molto seri. Il ministero della Transizione ecologica sta chiedendo a Lubiana di far cessare nel 2023 la produzione di un impianto che soddisfa un terzo del fabbisogno sloveno e un quinto di quello croato. E’ inevitabile che, almeno nel breve termine, la minore produzione atomica in Slovenia metterebbe sotto pressione le altre fonti, andando direttamente o indirettamente ad alimentare la domanda di metano. Come si concilia questo con lo sforzo di diversificazione che tutta l’Europa sta mettendo in atto per sottrarsi al ricatto di Putin? Ma c’è un tema più pressante. Secondo il nostro Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) la centrale è operata “in conformità con gli standard internazionali”. Per l’Enea l’eventuale allungamento della vita del reattore “non comporterà aggravi di rischi in termini di impatto transfrontaliero”.

