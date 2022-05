Mosca ha un piano per aggirare le sanzioni sul gas. Passa dall'Africa

La guerra in Ucraina voluta dal Cremlino, ormai è chiaro, limiterà e comprometterà il commercio russo di materie prime energetiche verso l’Europa. Dalle sanzioni, almeno sul lungo periodo, non si scappa. Ma c’è un modo con cui Mosca potrebbe cercare di mantenere il suo ruolo di fornitore privilegiato di energia al vecchio continente, cosa che consentirebbe al governo di Vladimir Putin sia di non veder sprofondare la propria economia sia di mantenere la sua posizione politica così influente all’estero. Come? Puntando sull’Africa.



“Ho incontrato i russi in ufficio la scorsa settimana, sono ansiosi di investire in questo progetto e ci sono anche molte altre persone che vogliono farlo”. Questa frase l’ha detta lo scorso due maggio Timipre Sylva, il ministro del petrolio nigeriano, e si riferisce all’enorme gasdotto (di cui si parla sin dal 2016) che collegherà la Nigeria al Marocco. Dal Marocco, poi, (è questo l’obiettivo principale) il gas potrà arrivare in Europa. In altre parole, la Russia potrebbe riuscire a fare in Africa gli investimenti necessari per bypassare le sanzioni che l’Ue sta faticosamente mettendo a punto in queste ore. I tempi sono brevi: il ministro ha aggiunto che il premier nigeriano, Muhammadu Buhari, ha previsto di dare il via al progetto prima di lasciare il suo incarico, quindi già nel maggio 2023, tra un anno esatto.



Il ministro Sylva lo ha detto chiaramente: la Russia vorrebbe finanziare la realizzazione del gasdotto, un’opera di oltre 5.600 chilometri di lunghezza che, arrivando a pochi chilometri dalla Spagna, aprirebbe per l’Europa un’ottima possibilità di ottenere forniture a prezzi concorrenziali. Ma se quest’opera la finanzia (e quindi, a rigor di logica, la gestisce) proprio la Russia allora l’efficacia delle sanzioni rischia di essere compromessa.

