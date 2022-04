Tutti i problemi nella Cina dell'imperatore Xi

Il distretto di Chaoyang, con i suoi 3,5 milioni di abitanti, è senz’altro una delle zone più frequentate della Pechino-bene, grazie ai suoi negozi, alle sedi di multinazionali e ambasciate. Anche per questo i mercati finanziari hanno preso con grande serietà l’allarme anti-Covid scattato a Chaoyang lunedì sera, in linea con la severa quarantena che sta mettendo in ginocchio Shanghai, il cuore della potenza economica e finanziaria del Drago, ridotta a condizioni di mera sopravvivenza dalla strategia “Zero Covid”. L’esempio di Shanghai ha convinto i pechinesi a fare scorta di cibo, mentre le autorità hanno esortato le aziende al telelavoro e i dipendenti a non lasciare la città in vista del Primo Maggio.

