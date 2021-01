Il vaccino cinese è un grande bluff

Del vaccino sviluppato dalla Sinovac Biotech e che la Cina sta cercando di vendere in tutto il mondo a prezzi agevolati sappiamo sempre di meno, e i dati sono a dir poco confusi. Come scriveva ieri Bloomberg, il piccolo campione di test sull’uomo effettuato in Indonesia (1.620 persone) dice che il vaccino cinese CoronaVac è efficace al 65 per cento. Anche la Turchia ha pubblicato i dati dei test (su oltre 3.400 persone), e lì il vaccino Sinovac è stato dichiarato efficace al 91,2 per cento. I risultati della fase 3 effettuata in Brasile erano molto attesi, perché il paese sudamericano è uno dei più colpiti dal Covid e ha eseguito il test con il CoronaVac su un campione di oltre 13 mila persone. In un primo momento la società partner di Sinovac ha fatto sapere che il vaccino sembrava efficace al 78 per cento, poi però due fonti anonime qualificate hanno detto al portale d’informazione Uol che i risultati reali sarebbero vicini al 50 per cento. Il CoronaVac è molto importante per la reputazione del presidente cinese Xi Jinping, e sta per essere distribuito in tutti i paesi che ne hanno fatto richiesta a condizioni agevolate.

