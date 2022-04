Chi è Bernardo Mattarella, candidato n° 1 per il dopo Arcuri

Amministratore delegato del Mediocredito, un percorso circolare tra banche e finanziarie pubbliche, con ruoli di punta. Ora il nipote del capo dello stato è in pole per guidare la "nuova Iri"

Digitate su Google Bernardo Mattarella, troverete che fin dal marzo dello scorso anno è in lista d’attesa per sostituire Domenico Arcuri che non molla il vertice di Invitalia dal lontano 2007. Adesso, dopo aver sistemato le poltrone di spine alla Fincantieri, i plenipotenziari di Mario Draghi per le nomine cioè Francesco Giavazzi e Antonio Funiciello debbono chiudere il dossier e sistemare una situazione ormai precaria in cima alla “nuova Iri” (definizione tanto impropria, quanto mediatica).