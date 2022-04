Draghi sceglie la discontinuità per Fincantieri, con uno sguardo a Leonardo

Le segreterie dei partiti, quasi tutte, ci vedono l’ennesimo sfregio del banchiere alle ragioni della politica, e stavolta perfino con una punta di perfidia in più: come se ridefinire i vertici di Fincantieri sia servito a Mario Draghi per regolare i conti con chi ha sabotato le sue ambizioni quirinalizie. A Palazzo Chigi, più banalmente, adducono ragioni di mercato, l’esigenza di segnare una svolta nella dirigenza di una grande controllata pubblica e magari rafforzare le convinzioni di chi predica da tempo la bontà dell’ipotesi della Grande Fusione, quella con Leonardo, per creare un campione europeo, proprio mentre tanto si discute di Difesa comunitaria. Il che spiega perché, a un manager stimato dai collaboratori del premier, Pierroberto Folgiero, si sia voluto affiancare un generale di prestigio continentale come Claudio Graziano.

