Leonardo e Fincantieri accendono una guerriglia di governo

Sul punto di principio, sono tutti d’accordo. “Serve che il governo faccia dialogare i due amministratori delegati in una logica di sistema”, dice Giorgio Mulè, di Forza Italia, sottosegretario alla Difesa. “Bisogna evitare che due aziende strategiche partecipate dallo stato si facciano sgambetti tra loro”, conviene Enrico Borghi, vicepresidente del Copasir e responsabile sicurezza del Pd, che del ministro Lorenzo Guerini è uomo fidatissimo. E però chi li ha visti battibeccare, i due, in un angolo del Transatlantico, una manciata di giorni fa, testimone anche Roberta Pinotti, ha capito che l’accordo sui princìpi generali non basta, a risolvere l’enigma. E infatti quando oggi si riuniranno intorno allo stesso tavolo Giancarlo Giorgetti, Guerini e Daniele Franco, lo faranno tutti con la consapevolezza che difficilmente ci si alzerà con un’intesa. Tanto più che l’arrivo di Emmanuel Macron a Roma, l’incombenza della firma del Trattato del Quirinale, complica tutto ancor più: perché l’incrociarsi dell’asse atlantico con quello italofrancese, preoccupa tutti, da Palazzo Chigi in giù.

