Minenna cadente. Dopo Arcuri, sarà lui il prossimo a saltare

Cambio all'Agenzia delle dogane. I Cinque stelle non difenderanno l'ex dirigente della Consob. Per Invitalia forte il nome di Bernardo Mattarella

Roma. Il dubbio è sorto subito dopo la cacciata di Arcuri. Fino a quando, ha iniziato a chiedersi a un tratto Marcello Minenna, il suo posto ai vertici dell’Agenzia delle dogane potrà considerarsi al sicuro? Tutte le certezze, del resto, sono crollate. E chi solo fino a ieri garantiva (o quantomeno millantava) una stoica protezione, oggi non è più in grado di promettere alcunché. Di certo non quell’apparente insostituibilità propria della fase politica di cui la nomina di Minenna era figlia. Ché la sostituzione del commissario straordinario all’emergenza sanitaria potrebbe sempre aver dato il via a quel tanto temuto effetto domino che finisca adesso con lo spazzare via, in maniera incontrollata e un pezzo alla volta, la stagione delle nomine grilline nei vari gangli dell’amministrazione statale.