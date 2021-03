Delega e responsabilità, le parole chiave dei prossimi mesi

I partiti e la politica devono prendersi le proprie responsabilità. Il fatto che alla conferenza sul nuovo dpcm non abbia parlato Draghi ma i ministri Speranza e Gelmini va in questa direzione

"Penso che ci sia una parola chiave: responsabilizzazione", dice il direttore del Foglio ad Agorà su Rai Tre. "Per quanto ci sia un uomo nuovo e forte alla guida del paese, i partiti e la politica devono prendersi le proprie responsabilità. Il fatto che ieri, alla presentazione del nuovo dpcm, non abbia parlato Draghi ma i ministri Speranza e Gelimini va in questa direzione. Si sta cercando di tornare a una semi-normalità. Le parole delega e responsabilità caratterizzeranno i mesi che verranno".

