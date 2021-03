Difesa di Arcuri da una muta di iene urlanti, quando il caso è chiuso

Il caso Arcuri è chiuso. Salvo che quei mastini senza denti della Verità di Belpietro e del giornaletto online “de sinistra libberale” non vogliano riaprirlo in tribunale, che è la sede giusta per i marrazzoni giustizialisti, travaglietti di destra e di sinistra (quello originale almeno ha la primogenitura). Arcuri non mi è mai stato particolarmente simpatico, come si dice. D’altra parte il requisito non era di quelli strettamente necessari per apprezzare o censurare il lavoro di un commissario alle prese con una pandemia. Certe critiche ben formulate del grande Luciano Capone mi sembravano credibili, altre no (la vita è fatta così in un little big newspaper liberale). E’ vanitoso, si dice. Vabbè, come direbbe Masneri. E’ troppo ciarliero, si è fatto sfuggire una battuta astiosa contro i liberisti da divano, vabbè. Comunque il prezzo delle mascherine era quello preventivato da lui in sede di calmieraggio di stato, anche meno. Ora un governo di stato e di mercato, il migliore possibile, ha deciso per l’avvicendamento, come in altri campi. Non mi farete il torto di credermi più stupido di quello che sono. Sapevo benissimo, anche perché il primo a scriverlo, conoscendo la situazione e avendo buone fonti, è stato il nostro giornale, che un avvicendamento più che legittimo ci sarebbe stato, e con una figura militare per giunta. Scripta manent. Però certe battaglie si fanno anche quando si sa che sono perdute.

Il problema è che lecchinaggio e cecchinaggio incrociati non li sopporto. Il mio amico Renzi avrebbe fatto meglio a non esprimersi all’unisono con l’inimicissimo mio Salvini: hanno entrambi fatto la figura dei coglioni di Montebello. Mentre i lancieri salutavano quello che per un anno si è fatto il culo allo scopo di rifornirci, e ci è riuscito entro le umane possibilità, i lanciatori di cacca gli tiravano addosso, figura di piccoli demagoghi. Arcuri, come scrive Federico Fubini nel Corsera, compiaciuto per il “licenziamento” che è un avvicendamento, non ha certo fatto peggio che negli altri paesi europei. Direi qualcosina meglio, visto che stiamo parlando comparativamente dell’Italia. Ma il pezzo di Fubini è una sconclusionata requisitoria, comunque, contro il commissario che ama la ribalta, contro la psicologia del suo rapporto con Palazzo Chigi, contro il capro espiatorio che se l’è andata a cercare. E’ giornalismo! C’è un premio apposito per questo genere di cose, da noi. Anche per dire l’ovvio, che i risultati sono equilibrati, cioè buoni, in questo paese bisogna gettare un po’ di letame su funzionari, politici, commissari e altre figure pubbliche, e le palate devono essere generosamente dispensate da una muta di iene urlanti, progenitori dei cani ma senza il loro elegante e ironico tratto di nobiltà. I belpietristi di destra e di sinistra sono identici ai dipietristi, perseguono gli stessi scopi con gli stessi mezzi, e meritano lo stesso disprezzo.

