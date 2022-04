La prima Pasqua post pandemia segna la ripresa del turismo in Italia

Circa 11 milioni di italiani hanno scelto di andare in vacanza nel weekend pasquale. Molte le visite nelle città d'arte: da Roma a Venezia si registrano numeri positivi

Torna il turismo pasquale dopo due anni di pandemia e di annesse restrizioni che hanno portato un calo inevitabile del fatturato per albergatori e ristoratori. Secondo Coldiretti 11,5 milioni di italiani hanno scelto di andare in vacanza approfittando delle festività pasquali, un 95 per cento di questi rimarrà nello stivale, uno su tre resterà all’interno della propria regione di residenza.



La realtà delle maggiori città italiane rispecchia questi numeri. Torino è stata invasa dai turisti e gli alberghi sono pieni all’80 per cento secondo le stime di Federalberghi; Napoli, per Confesercenti Campania, ha accolto quasi 150 mila visitatori; a Venezia il comandante dei vigili Marco Agostini ha definito “delirio” il flusso ininterrotto di turisti, aggiungendo che già venerdì “erano arrivati in 120mila”. Inoltre, secondo Federalberghi Roma 235 mila visitatori sono arrivati nella Capitale: circa 155 mila negli alberghi e 80 mila negli esercizi complementari. Tra le grandi città scelte come meta in questo weekend c'è anche Firenze: per Francesco Bechi, presidente di Federalberghi Firenze, “l’occupazione delle strutture turistiche in città è arrivata al 90 per cento”. Si segnala anche il ritorno un po' ovunque degli stranieri, europei e americani, anche se per recuperare i livelli dell’epoca pre-Covid ci vorrà tempo. A causa del conflitto in Ucraina pesa l’assenza dei russi, che rappresentano il 2 per cento del totale dei turisti internazionali in Italia, soprattutto in Sardegna, Veneto e Toscana.

Folla di turisti ai Musei Reali di Torino



Si cerca così di voltare pagina dopo due anni di difficoltà e i numeri della festività pasquali sono un segnale incoraggiante. Spostando il focus sull’intero anno le stime di Demoskopika prevedono una spesa turistica in Italia per 26 miliardi (+11,8 per cento sul 2021) con poco più di 92 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze tra italiani e stranieri, con un trend in crescita rispettivamente del 43 per cento e del 35 per cento sul 2021.