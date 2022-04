I tabù che le banche devono superare con le piccole imprese. Parla il presidente di Confartigianato

Il problema non sono le dimensioni d'impresa, ma le condizioni poco favorevoli all'iniziativa economica. Ecco dove intervenire per crescere: un'analisi di Marco Granelli

Nei dibattiti e nelle analisi sulle prospettive dell’economia in questa fase storica densa di incognite rispunta il tormentone della dimensione delle nostre imprese. Ai cantori del ‘piccolo è bello’ si oppongono coloro che accusano l’Italia di nanismo imprenditoriale, convinti probabilmente che bisogna per forza nascere colossi multinazionali per avere diritto a fare impresa in Italia. Ancora una volta, però, sfugge il fatto che la dimensione delle imprese italiane è un falso problema. Quello che deve cambiare non è la “taglia” aziendale, ma le condizioni di un contesto poco favorevole all’iniziativa economica, sia essa micro, piccola, media o grande. Si può essere grandi imprenditori, in termini di talento, creatività, lungimiranza, capacità manageriale, anche con un’azienda di due dipendenti.