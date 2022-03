Svolte mancanti di fronte all'emergenza. Ci scrive il presidente di Cna

Secondo Dario Costantini è tempo di sfruttare i grandi numeri della platea di piccole imprese per migliorare il mix energetico e mettere un tassello importante per la sicurezza energetica dell’Italia

L’acuirsi della crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina ha spazzato via un orientamento che stava prendendo corpo nei mesi scorsi: i rincari delle materie prime energetiche consigliano di rallentare se non deviare il percorso della transizione energetica e della decarbonizzazione.