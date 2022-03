Lezioni americane per togliere l'ideologia dal business delle rinnovabili

Nonostante siano invocate a gran voce, le fonti di energia green trovano numerosi ostacoli in Italia. Emblematico il caso delle pale eoliche contestate a Cagliari. Oltreoceano le cose vanno molto diversamente

Il messaggio del presidente del consiglio Mario Draghi sull’energia sembra spesso cadere nel vuoto a livello locale. Tanto da costringere il premier a intervenire di persona per sbloccare iter autorizzativi troppo lunghi e liberare, come ha fatto la scorsa settimana: sei impianti eolici terrestri in Puglia, Basilicata e Sardegna. Una mossa dettata forse dal fastidio provocato dal realizzare che nell’alternativa tra il gas di Putin e le risorse alternative con fonti rinnovabili vicine al proprio cortile tutto sommato c’è sempre qualcuno che preferisce la prima.