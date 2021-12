Ecco cosa ostacola l'economia circolare. Le soluzioni della Cna

Secondo i dati del Global Footprint Network, ogni anno consumiamo in tutto il mondo 1,75 volte l’ammontare delle risorse naturali che l’ecosistema terrestre riesce a rigenerare, ma sono i paesi più ricchi e sviluppati i divoratori più insaziabili. L’Italia ad esempio esaurisce il budget di risorse a metà maggio e per il resto dell’anno contrae un debito con il pianeta. Se il resto del mondo fosse come l’Italia servirebbero 2,77 pianeti, ed è una magra consolazione che gli Stati Uniti esauriscano il budget di risorse a inizio marzo o il Qatar il 9 febbraio. E tantomeno che nessun paese riesca ad andare in credito, soltanto l’Indonesia è in sostanziale pareggio (18 dicembre).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE