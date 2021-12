Energia e mercato. Il governo fa passi indietro sulla concorrenza

Ieri la Camera dei deputati ha approvato un emendamento al decreto Pnrr che rinvia, per l’ennesima volta, la liberalizzazione del mercato elettrico. Inoltre, come anticipato dal ministro Roberto Cingolani, si prevede il mantenimento della maggior tutela per i consumatori “vulnerabili”, definiti in modo piuttosto estensivo. Sarebbe riduttivo vederci solo un cedimento politico al Movimento 5 stelle, da sempre ostile alla concorrenza. È soprattutto una misura dannosa per i consumatori e per il paese. Oggi, sono proprio le famiglie e le micro-imprese che usufruiscono della tariffa regolata a subire i rincari più selvaggi: nonostante le ingenti risorse già spese (4,7 miliardi di euro in due semestri) una famiglia in maggior tutela spende il 54,7 per cento in più di un anno fa. Quindi, per tutelare davvero i consumatori, bisogna anticipare, non posticipare, la fine dell’omonimo servizio.

