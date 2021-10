Confessioni di una bolletta: tra liberalizzazioni, aumenti e oneri

Ecco ci mancava la più stupida delle rime baciate, nemmeno fosse una canzone (si fa per dire) da rapper alle vongole. La bolletta maledetta. E perché maledetta? Io sono sempre stata bistrattata, tutti ce l’hanno con me e tutti mi hanno scaricato addosso i loro rifiuti. Le ferrovie hanno bisogno di più quattrini? Mettiamole in bolletta. La Rai? Mettiamola in bolletta. Sì anche lei sulle mie spalle, ma lo capite, vi rendete conto? Una pattumiera fiscale. E poi mi lanciate le maledizioni. Galeotto fu il bilancio e chi lo scrisse. Sono nata nel 1999, tenuta a battesimo da Pier Luigi Bersani, ex comunista, emiliano, ministro dell’industria nel governo guidato da Massimo D’Alema ex comunista figlio di un parlamentare comunista, un princeling direbbero gli inglesi. La mia prima vita finisce fra poco più di un anno, nel 2023, quando cessa ogni tutela e si passa al mercato libero. E’ stata un’esistenza breve e accidentata, l’hanno anche ritratta con una curva che si muove su e giù, ma alla fine sale sempre, c’è voluta la pandemia per farla scendere. E’ un’immagine che mi ferisce, che c’entro io? Prendetevela con i petrolieri, con le tasse, con quelle discariche di gabelle varie chiamate oneri di sistema, con chi distribuisce la corrente e gestisce i contatori.

