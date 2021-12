I deficit delle città lontani dal Pnrr

Catania 138 milioni. Reggio Calabria 339. Roma 507. Palermo 622. Torino 888. E Napoli 2,465 miliardi. Sono i sei maggiori disavanzi delle città italiane e le varie amministrazione, in gran parte neoelette, avanzano pretese sui fondi europei del Pnrr. Eppure quei fondi devono andare a investimenti rilanciare un’Europa più efficiente, moderna e, come ora si dice, sostenibile. Il governo offre 150 milioni, in aggiunta ad altri 150 già stanziati per i comuni siciliani. Denari pubblici, denari europei. Il patto con Bruxelles non vieta di soccorrere bilanci locali, in cambio però di impegni concreti a investire, migliorare i servizi e la concorrenza, riscuotere i tributi. È verosimile che Napoli, con 2.599 euro di deficit ad abitante, Reggio Calabria con 1.938, o anche Torino con 1.036, e da lì a scendere, riescano a fare ora quel che non hanno mai fatto? In particolare preme la nuova giunta napoletana Pd-5s chiedendo ben più degli 85 milioni disponibili. Mentre Roma con 176 milioni di deficit ad abitante se la caverebbe meglio.

