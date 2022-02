Il bonus per l'edilizia ha anche qualche merito. Numeri oltre le truffe

Anche per i bonus edilizi e relativi scandali arriva il momento in cui si tenta di risolvere tutto con l’inasprimento delle pene. L’abusata soluzione carceraria, con la minaccia di detenzione per chi assevera lavori mai realizzati e finanziati con qualche beneficio fiscale, è stata proposta tra cabina di regia e Consiglio dei ministri ieri. Come al solito è una misura scelta per ostentazione, per farsi vedere in giro con la faccia feroce, ma serve a quasi niente. Perché poi non c’è bisogno di manette (le sanzioni già esistevano, comunque) ma di un po’ di saggezza regolatoria, con cui togliere le tentazioni predatorie e, cosa altrettanto importante, salvare la parte efficiente dei bonus. L’errore, da cui nasce il desiderio di intervenire addirittura con pene detentive, è stato fatto poco più di un anno fa, sono serviti mesi per eliminarlo e ce ne vorranno ancora altri per arginare i danni e provare a recuperare il denaro spostato con frodi.

