Il disastro del Bonus facciate e le surreali critiche a Draghi e Franco

Le frodi non sono sul Supebonus ma sul credito per il rifacimento delle facciate, dice il M5s. Ma è sempre una norma del governo Conte, o meglio di Franceschini, che Palazzo Chigi e Mef volevano togliere e Pd-M5s hanno fatto prorogare

Nei giorni scorsi, dopo le nette dichiarazioni del premier Mario Draghi e del ministro dell’Economia Daniele Franco sulle frodi legate ai bonus edilizi, abbiamo assistito a una polemica surreale. Il principale partito di maggioranza, il M5s, ha attaccato duramente Draghi e Franco affermando che per la gran parte le truffe sulla cessione dei crediti fiscali accertate dall’Agenzia delle Entrate non riguardano il Superbonus 110% ma il “Bonus facciate”. Ma non si comprende bene il senso dell’argomentazione, per il semplice fatto che anche il Bonus facciate è stato introdotto dal governo Conte.