Il capolavoro di Percassi che con l'Atalanta ha venduto un pezzo di cuore

Chi conosce Antonio Percassi, classe 1953, e la sua passione per il calcio e per l’Atalanta, squadra in cui da giovanissimo ha giocato e di cui è stato dirigente sportivo, assicura che non gli è stato facile cedere un pezzo del suo “cuore”, come lui stesso chiama il club nerazzurro rilevato 12 anni fa. Ma cuore e affari non sempre vanno d’accordo. E un’offerta come quella arrivata d’oltreoceano non si poteva proprio rifiutare. Non dopo che l’impatto del Covid si è fatto sentire nel 2020 anche sui conti del gruppo bergamasco, proprietario di centri commerciali e outlet, penalizzati dalle chiusure prolungate. La valutazione che dell’Atalanta Bergamasca Calcio ha fatto il gruppo di investitori americani capeggiati da Stephen Pagliuca, cioè circa 500 milioni di euro, va, infatti, oltre ogni aspettativa. Vuol dire che per il 55 per cento del club calcistico italiano che ha dimostrato di saper macinare profitti non con il giochetto delle plusvalenze ma allevando e valorizzando sul mercato i giovani talenti, gli americani hanno sborsato una cifra pari a 270-280 milioni di euro, liquidità che finisce dritta nelle casse della subholding della famiglia Percassi, la Dea, che manterrà una quota del 45 per cento.

