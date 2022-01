Le imprese che falliscono sono di meno, nonostante la pandemia

Nel 2020, primo anno di Covid, ci sono stati meno fallimenti e meno uscite dal mercato delle imprese: sono finite in liquidazione poco meno di 7.400 imprese, a fronte di quasi 11 mila nel 2019. Lo indica una nota della Banca d’Italia, citando “le misure di sostegno adottate dal governo”. Senza intervento pubblico, secondo l’elaborazione di alcuni scenari di evoluzione dei fallimenti a breve termine, il numero avrebbe potuto superare le 12 mila unità, quasi 4.800 in più rispetto ai fallimenti effettivamente osservati. Si tratta comunque di un numero non molto superiore, un migliaio, rispetto alle chiusure d’impresa dell’ultimo anno pre pandemia. Estendendo poi al 2021 l’analisi dell’evoluzione di questo fenomeno, le nuove iscrizioni d’impresa alle camere di commercio sono state 332.596, il 14 per cento in più dell’anno precedente preso in considerazione da Bankitalia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE