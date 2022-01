Ascoltare le imprese per combattere la transizione demagogica. Parla Giansanti (Confagricoltura)

"Per non sprecare il Pnrr dobbiamo coniugare qualità e sostenibilità. Il nutriscore? Il cibo è cultura, non matematica". Intervista a Massimiliano Giansanti

“Il Pnrr è un piano imponente ma dev’essere indirizzato verso progetti concreti e fattibili”, parla così al Foglio il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti che mette in guardia dal rischio di “contributi a pioggia” e rilancia il ruolo “green” dell’agricoltura italiana. Presidente, partiamo dall’emergenza del momento: il caro bollette. “L’agricoltura è un settore energivoro che sta soffrendo enormemente: la produzione in serra risente del caro gasolio, la zootecnia ha visto triplicare i costi dell’energia elettrica, l’agroalimentare soffre per l’impossibilità di scaricare a terra l’aumento dei prezzi. L’inflazione, dovuta ai costi alimentari lievitati di cinque punti percentuali, minaccia di deprimere i consumi. Il governo intervenga rapidamente mitigando gli oneri a carico delle imprese o sostenendo la spesa alimentare delle famiglie con un bonus di cento euro al mese”. I 6,8 miliardi di euro previsti dal Pnrr sono una montagna di risorse: per fare cosa? “E’ necessario stabilizzare il settore dell’agroindustria e irrobustire la crescita sui mercati internazionali. Dal 2015 a oggi l’export agroalimentare ha raddoppiato il valore passando da 27 a 53 miliardi di euro. Seppure in tempo di pandemia, i prodotti italiani vanno fortissimo all’estero, a conferma della resilienza del settore”.