Il vino può spiegare il futuro del pil italiano? Forse sì. Intervista a Cotarella

“Non era mai successo che a settembre fosse già finito il nostro vino”, commenta Dominga Cotarella con il Foglio. E se questo è un segnale, non il solo, ma comunque importante, della ripartenza, allora c’è da essere più che ottimisti. La “signora del vino”, come l’hanno chiamata, spiega che la pandemia ha colpito in modo consistente la produzione, il 2020 si è chiuso con un 18 per cento in meno tra mercato italiano (che vale il 60 per cento del fatturato) ed estero (soprattutto Stati Uniti, Germania e Giappone), ma il rimbalzo è stato molto forte e la vendemmia promette bene. Nel vino, insomma, c’è anche la verità della ripresa, della sua forza e della sua natura; di qui la scelta di una storia aziendale rappresentativa. “Abbiamo consolidato una strada che avevamo già preso da tempo: meno quantità e più qualità”, sottolinea Dominga Cotarella.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE