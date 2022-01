Il caro energia pesa sugli agricoltori 36 miliardi. Un appello di Coldiretti

“Noi, come Coldiretti e Filiera Italia, siamo pronti a presentare al governo progetti immediatamente esecutivi, non vogliamo perdere un centesimo delle risorse stanziate dal Pnrr”, parla così al Foglio il presidente di Coldiretti Ettore Prandini che sprona le istituzioni ad “aprire i bandi il prima possibile, non c’è tempo da perdere”. E’ tutto un fermento di iniziative dalle parti di Palazzo Rospigliosi dove si staglia la maestosa sede della prima organizzazione di rappresentanza dell’agricoltura italiana. “Le nostre parole d’ordine sono qualità e innovazione. E’ nostro compito creare valore, oltre che quantità. E’ urgente ridurre i costi energetici, puntare su energie pulite, nucleare di quarta generazione e cisgenetica. Soltanto così saremo in grado di tutelare la biodiversità italiana, non vogliamo diventare un paese standardizzato”.

