Perché contro la greenflation ai partiti serve meno ideologia

Non c’è modo ora di affrontare in maniera strutturalel'inflazione che non è solo italiana, e che nell'Europa e nel mondo non colpisce in eguale misura. Si potrebbe però inserire nelle trattative sul patto di stabilità lo scorporare dal debito gli investimenti verdi penalizzati dai costi energetici

All’incontro di oggi al ministero dello Sviluppo economico il governo risponderà all’sos delle imprese sul caro-energia con misure a breve ma con le mani legate su interventi sulle cause strutturali o di lungo periodo dell’inflazione. La quale a sua volta è stata ieri giudicata non più temporanea dal commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni (“Calerà, ma probabilmente non così presto come atteso e forse sarà nella seconda metà dell’anno”) e dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani (“Se a fine anno avevamo detto che ci si aspettava che dopo il primo trimestre si potesse assistere a una stabilizzazione dei prezzi del gas, adesso appare più difficile da credere. Gli analisti la prevedono non così imminente”). Non un buon viatico anche perché nessuno a livello governativo parla del convitato di pietra, cioè la “greenflation”, l’inflazione indotta proprio dalla decisione europea di fare della Ue la prima area del mondo climaticamente neutra: “greenflation” invece esplicitamente chiamata in causa da Isabel Schnabel, rappresentante tedesca nel board della Banca centrale europea.