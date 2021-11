La pandemia come stress test sul commercio: chi si salva

All’appuntamento della ripartenza Firenze s’è fatta trovare puntuale. E non solo perché è la città della cultura – basti pensare al boom degli Uffizi –, quella del turismo e quella della moda, le tre stelle che la fanno brillare nel mondo intero come dicono i suoi abitanti, i quali certo non peccano per understatement. Ha colto l’attimo anche la Firenze delle 118 mila imprese, dalla farmaceutica alla meccanica alla pelletteria, quella dell’artigianato integrato all’industria, della tecnologia e dei servizi, persino la ristorazione messa a terra dai lockdown ora fa registrare il segno più. Insomma, stiamo parlando di una vasta area che prima della pandemia ha contribuito con 34 miliardi di euro al prodotto lordo nazionale (con una quota dell’export pari al 50 per cento) e che alla fine dell’anno avrà recuperato il 9,7 per cento perso nel 2020. Molti anche in Italia sono rimasti sorpresi dal rimbalzo dell’economia reale e si chiedono se sarà momentaneo o se durerà. Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio e vicepresidente di Unioncamere, analizzando come le imprese hanno reagito alla crisi si è convinto che la crescita abbia alla base una forte componente strutturale. “Firenze si è mossa in linea con la tendenza nazionale: le aziende che puntano sulla qualità stanno guidando la ripresa – spiega al Foglio – Ciò vale anche per l’agricoltura che negli ultimi anni è stata molto rapida nel cogliere i nuovi gusti e le nuove sensibilità dei consumatori, si pensi alla leadership italiana nei prodotti biologici. Il marchio Italia funziona in tutto il mondo, naturalmente se si mantiene alto il livello dei prodotti e chiara la loro identità”.

