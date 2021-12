I nemici della libertà di impresa

Il ministero del Lavoro retto dal Pd Andrea Orlando annuncia un decreto sulle delocalizzazioni che contiene, tra le “linee guida”, le modalità di licenziamento. “Mai più su WathsApp e Teams” titola Repubblica riferendosi alle deplorevoli abitudini di mandare a casa il personale via social, come alla Yazaki di Torino, alla Gkn di Firenze, alla Logistica Italia di Bologna. E come avviene nel resto del mondo, dalla Silicon Valley al Kent, perfino alla Svezia. Procedure orribili, però la questione non è di galateo ma di sostanza. In nome della “responsabilità sociale delle imprese”, il decreto stabilisce comunicazioni 90 giorni prima alle regioni e a una sfilza di istituzioni e sindacati locali e nazionali per dar modo di attivare politiche di ricollocazione. Proprio ciò regioni e sindacato non hanno mai fatto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE