Il testacoda del dl “Anti delocalizzazioni”

Il governo sembra pronto ad approvare una legge anti-delocalizzazioni su proposta del ministro del Lavoro, Andrea Orlando (Pd), e della sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde (M5s). L’idea sembrerebbe quella di rafforzare le sanzioni già previste dal decreto “Dignità” e, limitatamente ai marchi storici, dal decreto “Crescita”del 2019. Il motivo dell’intervento: i vincoli esistenti non hanno sortito risultato apprezzabile. La riforma prende spunto da una norma analoga approvata in Francia nel 2014, la legge Florange, che pure non pare aver prodotto particolari conseguenze. La ragione è semplice: a dispetto di quanto Orlando e Todde sembrano credere, per le imprese chiudere uno stabilimento non è un divertimento.

