Gli ostacoli per attrarre in Italia Intel 

Un chip, di questi tempi, vale bene un’amnistia. È il messaggio di Ferragosto che arriva dalla Corea del sud, assieme a Taiwan la terra promessa dei semiconduttori, la materia prima più preziosa nell’èra dell’elettronica. Lee Jae-yong, erede del colosso Samsung, in galera da 18 mesi per scontare una condanna a 30 mesi per corruzione a favore dell’ex presidente della Repubblica, è uscito di prigione il 13 agosto beneficiando della grazia concessa in occasione della festa della Liberazione “in ragione della situazione dell’economia nazionale e mondiale ai tempi del Covid-19”, segnala il ministero. Nel rispetto del sentimento popolare e della condotta di Lee in carcere. Ma la grazia nasce dalle pressioni dell’industria Usa: la liberazione di Lee era la condizione posta dall’azienda coreana per dare il via a una fabbrica in terra americana dei preziosi chip.

