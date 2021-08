Musk a riveder Stellantis

Elon Musk s’è innamorato di Firenze, non poteva essere altrimenti, ma davvero era lì per bearsi degli Uffizi e per mangiare la bistecca più buona del mondo? E la sua meta era proprio la città medicea? Per uno come lui, imprenditore instancabile e visionario, gli affari non finiscono mai. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha evocato i taxi verdi, altri hanno tirato in ballo i viaggi spaziali, per l’impianto di Leonardo a Campi Bisenzio, ma fonti attendibili sostengono che l’interlocutore del geniale imprenditore non si trova in Toscana, bensì al vertice di Stellantis. E qui si apre un capitolo pieno di interrogativi. Il 24 settembre prossimo è previsto che Elon Musk partecipi all’Italian Tech Week di Torino dove dialogherà con John Elkann sulle meraviglie del futuro. Tra i due c’è feeling, dicono i ben informati, ma tra Tesla e Fiat-Chrysler c’era anche un fitto rapporto di scambio ecologico: siccome la FCA produceva pochissime auto elettriche, per rispettare i limiti alle emissioni doveva acquistare crediti verdi da Musk, per una cifra consistente: un paio di miliardi di dollari nel triennio 2019-2021.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE