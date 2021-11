Cos'è il Bonus natalizio e chi ne ha diritto

Più che un fondo per i regali è un voucher per l'acquisto di beni di prima necessità. Lo erogano direttamente i Comuni e può arrivare fino a 1.200 euro a nucleo familiare. Previsto anche un bonus per chi percepisce le pensioni minime

In giro sulla rete l'hanno già ribattezzato "Bonus natalizio". Ma in effetti più che un fondo per i regali, quello disposto dal governo è un aiuto per le famiglie in difficoltà economica, sotto forma di buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità. È uno strumento approntato dall'attuale governo, è inserito nelle voci del decreto Sostegni Bis, nell'ottica di accompagnare i cosiddetti ristori per compensare le chiusure delle attività commerciali. In questo caso la misura è volta a sostenere le spese dei nuclei familiari, che per farne richiesta devono rispettare alcuni parametri.

Chi ha diritto al "Bonus natalizio"

I criteri sono valutati diversamente dai Comuni, che poi si incaricano fattualmente di erogare i contributi sotto forma di voucher. Ma generalmente c'è bisogno di presentare un certificato di residenza e sottostare a un certo livello di Isee. La domanda si può compilare sui siti online dei diversi enti locali.

A quanto ammonta in totale il "Bonus natalizio"

Il governo fino alla fine dell'anno ha stanziato 500 milioni di euro. Gli importi per nucleo familiare vanno da un minimo di 100 euro a un massimo di 600 euro. L'importo medio è di 300 euro. Il bonus però si può ottenere fino a un massimo di due volte. E quindi fino a un importo di 1.200 euro complessivi. Per la cui erogazione la variabile sono i bandi pubblicati dai Comuni (in alcuni casi, quindi, la finestra per poter richiedere i contributi potrebbe essere già stata chiusa).

Un bonus aggiuntivo per le pensioni

Oltre ai buoni spesa per le famiglie, ci sarà anche un piccolo bonus per le pensioni minime (e cioè sotto la soglia di 6.695 euro annuali). In questo caso il reddito personale non può superare i 10.043,87 euro. L'importo, erogato a fine dicembre, si aggira sui 150 euro.