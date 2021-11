Il debito buono non è per sempre

Dello spread ci eravamo dimenticati, tra denaro facile della Bce e sospensione del Patto di stabilità per tutto il 2022, anno in cui si proverà a riformarlo. E poi il “momento Draghi” che ha reso l’Italia, anzi il suo governo, più credibile. Ma lunedì il differenziale con la Germania si è risvegliato salendo a 137 punti, il massimo da un anno, finché sono intervenuti gli acquisti dell’Eurotower. Un segnale non trascurabile poiché ha riguardato anche altri titoli periferici, quelli dei paesi più indebitati. Già, il debito, anch’esso passato in secondo piano, in nome di sussidi e bonus più o meno giustificati. Il governo in realtà non ha trascurato il debito, quantificandolo in calo già dal 2021 (al 153,5 per cento) ed entro il 2023 in rientro ai livelli precrisi (134,3).

