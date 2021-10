Gentiloni è realista sul Patto di stabilità e cerca il consenso di tutti 

La Commissione europea ieri ha riaperto il cantiere del Patto di stabilità e crescita, ma chi si aspettava una rivoluzione immediata sui parametri di deficit e debito rimarrà deluso. La modifica dei regolamenti che sono alla base del Patto “per me è un ‘must’, ma è un ‘must’ che deve avere consenso”, ha spiegato il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, rilanciando la consultazione sulla revisione della governance economica. La comunicazione presentata con il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, si limita a proporre undici domande a governi, istituzioni ed esperti (due in più rispetto a quelle sottoposte a febbraio del 2020, prima di interrompere la prima consultazione a causa del Covid-19). Nel documento di 18 pagine vengono individuati problemi vecchi e nuovi: le regole sono troppo complicate; il debito (esploso con la pandemia) va ridotto, ma a un ritmo che permetta di non danneggiare la crescita; per le transizioni climatica e digitale servono 650 miliardi di euro di investimenti l’anno, di cui 520 soltanto per il Green deal. Ma “non abbiamo soluzioni ora”, ha ammesso Gentiloni: “Non abbiamo proposte da mettere sul tavolo”.

