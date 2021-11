L'ora del buonsenso sindacale

Le confederazioni del lavoro hanno deciso di dare vita a una “mobilitazione” per sollecitare il governo a tenere conto dei loro punti di vista nella gestione della legge Finanziaria. È un modo per dire che non proclameranno quello sciopero generale che alcune strutture, soprattutto la Fiom-Cgil, avevano sollecitato e quasi annunciato la settimana scorsa. Come dice il manifesto “ha vinto la linea moderata e attendista della Cisl”. Ma è proprio così?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE