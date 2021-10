La sinistra anti Piketty in un gran saggio di Salvati e Dilmore

Che la grande crisi economica del 2007-2008 e la pandemia abbiano dato uno scossone sia ai princìpi su cui si sono basate le politiche economiche mondiali degli ultimi trent’anni, sia al blocco sociale in loro sostegno, ridando un certo vigore alla sinistra politica un po’ in tutto il mondo occidentale non è una novità. Ma non si può certo dire che, a sinistra, tutti la vedano allo stesso modo in ordine a come fronteggiare i molti problemi nuovi che abbiamo di fronte. Scampato il pericolo (non solo per la sinistra) di una rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e mutate le prospettive in senso più solidaristico nella politica dell’Unione europea si direbbe che le condizioni sociali e materiali per un rilancio dei partiti di sinistra siano piuttosto favorevoli, ma non è detto che l’occasione venga colta, specialmente se dovessero prendere piede revanscismi statalisti contro la proprietà e il mercato, invero mai sopiti e oggi ritornati in auge anche grazie al successo planetario di Thomas Piketty, tanto per fare un nome.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE