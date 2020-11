Biden ha vinto. Ma Trump si rifiuta di ammettere la sconfitta

Sono state elezioni straordinarie per molti motivi. Di solito si chiudono con la telefonata tra il presidente uscente e il nuovo eletto. Trump però vuole avviare ricorsi che molto probabilmente non funzioneranno perché senza basi legali

Biden ha vinto le elezioni americane: è il 46mo presidente degli Stati Uniti e Kamala Harris è la prima donna a diventare vicepresidente. Sono state elezioni straordinarie per molti motivi: le operazioni di spoglio si sono trascinate per cinque giorni e hanno lasciato il mondo in attesa. Di solito le elezioni in America si chiudono con la telefonata tra il presidente uscente e il nuovo eletto. Ma Trump si rifiuta di ammettere la sconfitta e vuole avviare ricorsi che molto probabilmente non funzioneranno perché sono senza basi legali.

