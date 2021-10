Pregi (e limiti) di “The Tyranny of Merit” di Michael Sandel

È sufficiente che una società coltivi il merito per essere una società più giusta? Pur cercando di garantire una posizione di partenza la più equa possibile, è giusto pensare che coloro che salgono in alto nella scala sociale e coloro che non ce la fanno si trovano entrambi nel posto che meritano? Su questi interrogativi, in particolare sul risentimento dei cosiddetti “respinti”, aveva già richiamato l’attenzione il saggio fiabesco del sociologo inglese Michael Young, scritto nel 1958, ambientato nel 2033 e intitolato L’avvento della meritocrazia. Da quando le scuole e le industrie sono state progressivamente spalancate al merito, “affinché i fanciulli intelligenti di ogni generazione avessero la possibilità di salire”, secondo Young abbiamo trascurato di valutare lo stato mentale dei respinti, cosicché molti si comportano e soffrono come se fossero privi di dignità. Ecco, molto sinteticamente, il “lato oscuro” della meritocrazia, al quale il filosofo americano Michael Sandel lo scorso anno ha dedicato un libro importante dal titolo emblematico: The Tyranny of Merit. What’s Become of the Common Good?

