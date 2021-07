Nessun ateneo italiano tra i primi cento al mondo

L’Italia è l’unica nazione del G8 a non avere nessuna università fra le prime cento al mondo. Scorrendo la classifica pubblicata da QS balza all’occhio che la Russia ne ha una, il Canada e la Germania tre, la Francia quattro, il Giappone cinque, il Regno Unito diciassette (di cui quattro nella top 10), gli Stati Uniti ventotto di cui due sul podio. La prima italiana è il Politecnico di Milano, centoquarantaduesima. Ferruccio Resta, rettore dell’ateneo, spiega al Foglio che questo ritardo accade per “motivi culturali e strutturali. Il nostro paese soffre di una più lenta internazionalizzazione nelle città, nelle aziende, nelle scuole, nella conoscenza della lingua. In questi ranking viene misurata anche la percentuale di studenti e docenti esteri e, quanto ad attrattività internazionale, stiamo ancora rincorrendo: quando il Politecnico aveva deciso di passare alla lingua inglese nelle lauree magistrali, in Italia è seguita una riflessione enorme, arrivata nei tribunali, per sancire che ciò marginalizzava la lingua italiana. Ma evidentemente è impossibile richiamare qui studenti e docenti internazionali senza dare loro possibilità di comunicazione”.

