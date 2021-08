Arendt, Von Hayek e l'utopia dell'uomo padrone del suo destino

Un infantile e pericoloso paradosso attraversa nel profondo la nostra cultura: da un lato, almeno a parole, amiamo a tal punto la libertà da non riuscire più in alcun modo ad accettare ciò che non dipende da noi; dall’altro questa nostra volontà di tenere tutto sotto controllo, favorita indubbiamente anche dallo sviluppo scientifico-tecnologico, sembra generare un bisogno di sicurezza difficilmente compatibile con la libertà. Che si tratti di vincoli “naturali” o “socio-culturali”, la nostra idiosincrasia nei loro confronti è ormai sempre più palese. Sono libero soltanto a condizione che sia padrone della situazione e possa fare ciò che desidero. Una forma di infantilismo che, a pensarci bene, contrasta apertamente proprio con il carattere più importante dell’umana libertà: quello di essere, in quanto tale, generativa di imprevisti e di imprevedibilità, di condizioni, quindi, sulle quali nessuno potrà mai avere il completo controllo.

