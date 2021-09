La lotta alla povertà, oltre il reddito di cittadinanza: spendere di più e meglio

Dopo molti anni di colpevole disattenzione per gli investimenti pubblici, il governo guidato da Mario Draghi ha orientato la spesa pubblica verso di essi, per realizzare le infrastrutture fisiche e immateriali di cui l’Italia ha bisogno. Contemporaneamente, ha rafforzato l’affidamento dei cittadini e delle imprese sulle misure prese per contrastare la pandemia. Queste azioni vanno completate sul versante della spesa corrente, a cominciare dalle politiche di sostegno al reddito e al lavoro. Fin dall’inizio dell’attuale legislatura, si è puntato molto, quasi tutto, sul reddito di cittadinanza (RdC). Ma perfino quanti nel 2018 lo introdussero, annunciando trionfalmente l’abolizione della povertà senza preoccuparsi di riformare prima gli organi e le procedure amministrative, oggi si mostrano consapevoli dell’esigenza di correggere il RdC, mentre altri ne chiedono l’abolizione.

