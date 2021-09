Riformare il reddito di cittadinanza. Sì, ma come?

Il reddito di cittadinanza divide la maggioranza e compatta le destre. Lo certifica il forum Ambrosetti di Cernobbio, dove ogni anno politica ed economia si incontrano per discutere del futuro del paese e della società civile. Per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, le rive del Lago di Como sono l’occasione per riavvicinarsi, dopo mesi di competizione strisciante. Tutto merito della comune avversione allo strumento di contrasto alla povertà caro al movimento cinque stelle. E dire che, in passato, il segretario della Lega lo aveva definito una riforma di giustizia sociale. “Alla prova dei fatti si è rivelato un fallimento – dice invece oggi, a margine di un evento al forum –, pensare che sia uno strumento per reintrodurre il lavoro è una follia: questa estate non si trovava manodopera da Livigno a Tropea”. Come sfruttare, quindi, quelle risorse? “Userei quei dieci miliardi per creare lavoro e sostenere le imprese”, propone.

