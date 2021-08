“Caro Draghi, ecco come ricostruire il Rdc”. Parla Marattin (Iv)

Deluso no, ci mancherebbe. Ma neanche sorpreso? “Neanche”. Eppure Mario Draghi è sembrato difenderlo, il reddito di cittadinanza. “Il premier ha detto che è giusto avere uno strumento di lotta alla povertà. Chi può essere contrario?”. Già. Chi? “Non certo chi, come noi, lo introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento, tramite il Rei. Quello che noi diciamo, numeri alla mano, è che lo strumento che ha sostituito il Rei è stato un fallimento, o nella migliore delle ipotesi un cattivo uso dei soldi pubblici, e va sostituito con uno migliore”. Luigi Marattin mostra la convinzione di chi non si scompone. E anche quando lo si pone davanti al piccolo dilemma di questi giorni – abolirlo o riformarlo, questo famigerato Rdc – il deputato di Italia viva, presidente della commissione Finanze, aggira il sofisma. “Dal punto di vista pratico, abolire il Rdc facendo entrare in vigore allo stesso tempo un nuovo strumento o lasciare in vigore Rdc ma cambiandolo alla radice, è la stessa identica cosa. Mi è fin troppo facile prevedere che la lotta politica sarà su quale di queste due strade prendere, per poter cantare vittoria sui social”.

