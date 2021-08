Così Salvini ora pensa di chiedere una proroga di Quota 100

Oltre che contabile, l’azzardo è politico. Perché insomma, “se noi proponiamo di difendere la nostra riforma delle pensioni, o comunque di modificarla il meno possibile, poi toccherà agli altri, alla sinistra, dover farsi carico di chiedere un ritorno alla legge Fornero”. Coi suoi collaboratori, Matteo Salvini la mette giù così, e cioè un po’ grossolanamente. E però ai vertici della Lega l’idea inizia a circolare davvero: “Perché non chiediamo un anno o due di proroga di Quota 100?”. I conti, è toccato a Claudio Durigon provare a farli. E il sottosegretario all’Economia, nel tentativo di rendere sostenibile la proposta, ha individuato anche una scappatoia: calcolare cioè la portata della riforma proporzionandola al minor tiraggio già registrato negli ultimi tre anni. Durante i quali, anche stando ai dati della Cgil, Quota 100 è costata solo (si fa per dire) 14 dei 21 miliardi preventivati nella legge di Bilancio del 2018, quello del 2,4 per cento e della festa sul balcone di Palazzo Chigi. E dunque, con una stima il più possibile al ribasso, si potrebbe sostenere la proroga stanziando appena 400 milioni per il 2022, e poco più di un miliardo nell’anno seguente.

