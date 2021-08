Franco pensa al fisco, i partiti alle pensioni. La coperta corta del Mef

Il ministro dell'Economia pensa a una riforma fiscale strutturale, ma servono 18 miliardi almeno e trovarli non è facile. Anche perché, intanto, l'asse tra Salvini e Landini su Quota 41 rischia di complicare le cose. Le proiezioni dell'Inps inviate a Via XX Settembre

Il fisco o le pensioni? Perché tutto, è chiaro, non si può. E però, siccome nella gazzarra politica non è mai la somma che fa il totale, ecco che Daniele Franco si ritrova a dover pensare alla prossima legge di Bilancio con l’ansia di chi già prevede la fatica, se è vero che l’ipotesi che a Via Settembre si rigetta risolutamente, quella del fritto misto, sarebbe forse la sola che permetterebbe di evitare troppe rogne: un poco per ciascuno, e nessuno che s’arrabbia. Invece i tecnici del Mef dicono che una scelta andrà presa. E bisognerà insomma capire su quale voce puntare i soldi. Sul fisco, in effetti, Franco è parso abbastanza determinato, nei conciliaboli a margine degli ultimi Cdm, nel ribadire l’esigenza di una “riforma sistemica”. La stessa che del resto prefigurava anche Mario Draghi nel suo discorso d’insediamento alle Camere. E dunque, prendendo per buone le stime che Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera, ha confidato ai suoi colleghi di Montecitorio, servirà “almeno un punto di pil”.