L'ultimo metrò di Arnaud Lagardère

Il primo fabbricava missili e arei da combattimento; il secondo costruisce ancora ponti, dighe, strade; il terzo ha cominciato con la carta per sigarette poi è diventato il “vicere della Françafrique”; il quarto produce jet di lusso come il Falcon. Lagardère con Hachette, Bouygues con Tf1 il primo canale tv, Bolloré con Vivendi, Dassault con Le Figaro, hanno in mano i grandi media transalpini, e nessuno di loro è un editore di mestiere. Per sostenere Le Monde è intervenuto Matthieu Pigasse chiamato “il banchiere rock”, insieme a Pierre Bergé (compagno di Yves Saint Laurent) e Xavier Niel (fondatore di Iliad); persino Libération, la bandiera gauchiste fondata da Jean-Paul Sartre, è stata salvata prima da Édouard de Rothschild poi da Patrick Drahi l’imprenditore franco-marocchino che s’è arricchito con le telecomunicazioni. Nell’universo librario resta in campo Gallimard, dal 1911 a oggi azienda di famiglia che può contare su un catalogo con i più grandi scrittori francesi e internazionali. Nei giornali c’è solo Philippe Hersant, figlio di Robert detto “le papivore” perché divorava ogni foglio stampato, giovane socialista poi fascista e antisemita, per 22 anni deputato di volta in volta gaullista, centrista, liberal-democratico, ultimo editore vecchia maniera; l’erede ha dovuto mollare il gioiello della corona, il Figaro, è rimasto però padrone assoluto dei quotidiani locali. Chiamatela pure exception culturelle, ma in Francia, dove l’arte della stampa è da secoli strettamente intrecciata con la politica e gli affari, è diventata la regola.

