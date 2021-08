L'altro Murdoch

Lo hanno chiamato “il Murdoch buono” (copyright James Kirchik, giornalista e neocon) ma Axel Springer era tutt’altro che buono per la sinistra tedesca: avversario aperto dei socialdemocratici (si oppose a Willy Brandt e alla Ostpolitik con tutta la sua forza di persuasione esplicita più che occulta), male assoluto per i gruppi gauchiste, feticcio dello stato imperialista delle multinazionali per la Raf, la Rote Armee Fraktion (o banda Baader-Meinhof secondo i giornali di Springer) che nel 1972 lanciò una bomba contro la sede amburghese della casa editrice. Emblema del Quarto potere e volto oscuro della nuova Germania, così lo vedeva il premio Nobel Heinrich Böll, lo scrittore cattolico, pacifista e progressista che nel suo romanzo più significativo, “L’onore perduto di Katharina Blum”, denunciò la diffamazione degli avversari, la mancanza di obiettività, l’esagerazione che esaspera la dialettica politica in una continua crociata; insomma quel “metodo Springer” che ha reso la Bild Zeitung il più venduto tabloid nell’Europa continentale (cinque milioni e passa di copie giornaliere).

